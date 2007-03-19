Ющенко: в Печерському суді міг би програти і Ісус Христос

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує наявність тінізації національної економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі в Секретаріаті Президента за участю прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИА, секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, лідера фракції СПУ Івана БОКОГО, лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, заступника голови фракції КПУ Валентина МАТВЄЄВА.

В.ЮЩЕНКО піддав гострій критиці уряду і коаліцію за відсутність чіткої стратегії розвитку національної економіки. «8 місяців ми живемо без урядової програми… Звикаємо жити стихійно», - наголосив Президент.

Також він зауважив, що спостерігаються маніпуляції із статистичними даними. Зокрема, за його словами, ВВП не може зрости за три місяці такими темпами, про які наголошує уряд (7,4% - УНІАН). Він підкреслив, що це робота (зростання ВВП – УНІАН) декількох урядів.

Також він назвав «стихійною» політику приватизації, зауваживши, що вона сьогодні здебільшого заміняється політичним рейдерством.

Також критика Президента торкнулась вчергове і генеральної прокуратури, яка, за його словами, не здатна вже приймати рішення згідно з законом. Він констатував, що в Україну повертається злочинність.

Також критика Президента пролунала на адресу судової системи.

«Легенди ходять про Печерський суд, легенди ходять про десятки судів», - сказав він, додавши, що він не виключає того, що Ісус Христос із своїми десятьма заповідями міг би програти в Печерському суді.