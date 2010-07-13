Тігіпко: треба знати, хто може бути новими лідерами

Партія “Сильна Україна” оголосила національний праймеріз – рейтинговий відбір кандидатів на вибори.

Як повідомляє прес-служба партії, списки кандидатів від «Сильної України» для участі у місцевих виборах будуть сформовані з урахуванням результатів попереднього партійного голосування, так званого праймеріз – рейтингового відбору кандидатів на виборні посади серед представників однієї партії.

«Проводячи попередні партійні вибори, ми хочемо оцінити потенціал кандидатів від нашої партії”, - заявив голова партії Сергій ТІГІПКО.

За його словами, річ не в тому, щоб поставити у список «потрібних» людей, а знати, хто користується довірою на місцях і може бути новими лідерами.