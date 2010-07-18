Янукович - металургам: перед нами стоять складні завдання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників металургійної та гірничодобувної промисловості України з професійним святом.

У привітанні, розміщеному на офіційному сайті Президента, зазначається: “Ви – представники славних і почесних професій – гідно продовжуєте традиції своїх попередників, робите вагомий внесок у сучасний економічний потенціал держави. Сьогодні економіка України складає іспит на витривалість, конкурентоспроможність та надійність. Перед нами стоять складні завдання, але переконаний, що розпочавши реформи, ми твердо стали на шлях стабілізації та успішного розвитку економіки. Цей успіх багато в чому залежить від вас – людей праці”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівників металургійної та гірничодобувної промисловості “міцного здоров`я, невичерпної життєвої енергії, нових трудових звершень та добробуту”.