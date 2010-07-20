Ющенко все ще сподівається вибити гроші під свій Мистецький арсенал

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що з вересня будуть відновлені роботи з реконструкції та будівництва культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Він наголосив, що українці мають усвідомити необхідність будівництва такого музею як «Мистецький арсенал».

«Люди повинні знати про цей проект. І мають не просто пасивно спостерігати, яка буде доля проекту, а зайняти активну позицію», - підкреслив В. ЮЩЕНКО.

Він розкритикував тих, хто сьогодні намагається порушити питання про доцільність продовження будівництва музею.

«Моя позиція така: це - перший проект, в який потрібно вкладати кошти, бо ніколи ти не виховаєш свого сина, якщо в нього не буде гордості за діда, прадіда - чи то в мистецтві, чи то архітектурі… Нація, яка не має свого Ермітажу, свого Британського музею, ніколи не буде нацією», - наголосив лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО наполягає, щоб проект «Мистецький арсенал» залишався президентським проектом. При цьому він висловив розуміння, що «реалізувати такий масштабний проект за один бюджетний рік неможливо, однак шкода, що багато часу було втрачено». За його словами, півтора роки за попереднього прем’єра кошти на музей не виділялись, а була лише «одна говорильня» з цього приводу. «Зараз виглядає так, що противників проекту нібито немає, але виділити кошти, щоб ми не втратили будівельний сезон 2010 року, ще досить проблематично», - додав В.ЮЩЕНКО.

Лідер «Нашої України» підкреслив, що він займає активну позицію щодо необхідності виділення фінансування на цей проект. Він переконаний, що проект з реконструкції та будівництва «Мистецького арсеналу» буде профінансовано й реалізовано.

«Такий проект важко загубити, оскільки він надто знаковий», - впевнений В.ЮЩЕНКО.

Він сподівається, що найближчими тижнями буде ухвалено новий документ щодо спостережної ради «Мистецького арсеналу». За словами В.ЮЩЕНКА, до ради мають бути залучені люди не лише знані в мистецтві, а й ті, хто представляє різні регіони, музеї та владу.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Кабінет міністрів України вирішив цього року направити на завершення будівництва «Мистецького арсеналу» 125 млн. грн.

Остаточно музей обіцяють побудувати за три роки.