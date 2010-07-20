Експерти прогнозують, що до осені коаліція тріщатиме по швах

Головним підсумком політичного сезону, що закінчився, є те, що в Україні фактично відбулося тотальне склеювання гілок влади. Таку думку в опитуванні, проведеному Центром політичного консалтингу, висловили експерти Ігор ЖДАНОВ, Андрій ЗОЛОТАРЬОВ та Євген ЛАПІН.

Коментуючи події, які відбувалися в Україні цього року, І.ЖДАНОВ зазначив, що після перемоги на президентських виборах, новій команді вдалося швидко сконцентрувати владу в своїх руках.

«Після обрання Президента в дещо антиконституційний спосіб була створена коаліція, призначено уряд, який справедливо називати урядом не Азарова, а Януковича, бо саме Президент несе за нього політичну відповідальність. Була призначена виконавча влада і зміцнена управлінська вертикаль. Досить швидко, за короткий строк, без внесення змін до Конституції Україна перетворилася на президентсько-парламентську державу», - вважає експерт.

Останнім акордом політичного сезону, що минув, на думку А.ЗОЛОТАРЬОВА, стали нові правила гри на місцевих виборах

«Прийнятий Верховною Радою закон про місцеві вибори явно спрямований проти місцевих регіональних еліт», - зазначив експерт.

Що стосується змін у внутрішній політиці, за словами І.ЖДАНОВА, відбулося декілька серйозних антидемократичних сигналів - згортання свободи слова, формування коаліції за принципом індивідуального членства, робота влади в закритому режимі, прийняття закону про місцеві вибори, який обмежує права політичних партій та громадян. Зовнішня ж політика України була переорієнтована переважно на російський вектор.

«Фактично країну було здано в зону геополітичних інтересів Росії», - наголосив він.

«Команді Януковича не вдається уникнути помилок, які зробила помаранчева команда, - сказав А.ЗОЛОТАРЬОВ. – Наразі Україна стоїть на порозі дуже непопулярних заходів. Перші сто днів для влади пройшли дуже вдало, але тепер вона постала перед новим викликом і повинна буде піти на дуже непопулярні заходи, які, безперечно, поставлять під сумнів єдність коаліції - земельна, пенсійна реформи, підвищення тарифів на комуналку. Це питання, під якими комуністи не можуть підписатися, адже, незважаючи ні на що, це все-таки партія з принципами», - додав він.

Найбільший провал влади вбачає у економічній сфері І.ЖДАНОВ. Гучні заяви, презентація програми реформ, за словами експерта, не підтвердилися внесенням жодного законопроекту.

«Партія влади продовжує поглинати усі гілки, структури та інститути влади в державі», - зазначив Є.ЛАПІН. Він впевнений, з точки зору глобальних закономірностей розвитку суспільства це цілком природній процес.

«Спрацьовує маятник – від тоталітарної радянської держави його занадто жваво понесло в бік демократичної політичної системи з розподілом гілок влади. Але трохи не донесло, унезалежнення гілок влади не завершилося, зокрема не встигли унезалежнити судову систему. І ось маятник понесло в зворотній бік, - пояснив експерт. – Наступним етапом розвитку подій стане перенесення конкурентного середовища з політичної площини на рівень боротьби груп впливу всередині самої партії влади. Це і почне створювати гальмівні механізми для руху маятника в бік тоталітаризму. І натяки на цю тенденцію вже помітні», - відмітив він.

Що ж до подій, яких слід очікувати восени, експерти прогнозують: рейтинги Партії регіонів і Януковича почнуть падати, коаліція тріщатиме по швам, монолітність владної команди буде сумнівною. Водночас вони погодилися, що місцеві вибори стануть свого роду індикаторами підтримки команди Януковича з боку суспільства, а також бажання Партії регіонів поглинути владу на місцях.