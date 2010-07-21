Під час візиту Азарова до Москви можна буде підписати угоди
05:30, 21 липня 2010Політика
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Щодо авіації, космосу й атомної енергетики
|Володимир Єльченко
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, який прибув до Москви.
«Під час останнього візиту нашого прем`єр-міністра до Москви було домовлено, що наступний візит Миколи Яновича АЗАРОВА намічено на вересень – до цього часу домовлено, що ті проекти конкретних угод щодо авіації, суднобудування, космосу й атомної енергетики будуть допрацьовані, й, можливо, частина з них, а можливо й усі, будуть підписані», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.
Він зазначив, що точні терміни візиту М.АЗАРОВА до РФ поки не визначено, але, найімовірніше, візит відбудеться на початку вересня.
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