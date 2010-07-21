Партію Кириленка вибивають з виборів через суди?

Партія “За Україну!” звинувачує владу у причетності до скасування реєстрації осередків партії.

Про це йдеться в заяві партії “За Україну!”, текст якої передано УНІАН.

«Влада намагається всіма способами не допустити участі партії «За Україну!» в місцевих виборах. Після ухвалення антиконституційного закону, який забороняє нашій партій взяти участь у виборах по всій території України, влада через суди розпочала скасовувати свідоцтва про державну реєстрацію місцевих організацій, які були зареєстровані більш ніж за 365 днів до виборів», - підкреслюється в заяві.

В партії нагадали, що раніше було ухвалене рішення, що осередки, які мають право на участь у виборах, візьмуть у них участь. Проте «нещодавно, без повідомлення представників партії, на закритому засіданні, Сумський окружний адміністративний суд скасував державну реєстрацію Сумської обласної організації партії «За Україну!».

«Партія «За Україну!» констатує, що такими діями влада повертає в країну диктатуру й згортає громадянські свободи. Ми заявляємо, що рішення судів щодо скасування реєстрації партійних осередків напередодні виборів є політичним переслідуванням», - наголошується в заяві.