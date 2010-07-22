У Наливайченка хочуть, щоб влада поставила Лужкова на місце

Громадська ініціатива «Оновлення країни», очолювана екс-главою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, вимагає від влади рішучих дій у відповідь на останні заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА напередодні його запланованого візиту до України.

Про це йдеться у заяві «Оновлення країни»,повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«24-25 липня Україну відвідає мер Москви Юрій ЛУЖКОВ. Напередодні візиту російський політик вкотре зробив неприпустимі заяви з приводу статусу Севастополя. Очільник Москви і надалі виступає за повернення українського міста під юрисдикцію Російської Федерації. У попередні роки подібні заяви ЛУЖКОВА знайшли адекватну оцінку української влади – він був позбавлений можливості в’їздити до нашої держави», - нагадують автори заяви.

«Сьогоднішня влада зберігає мовчанку, яка є тотожною зі схваленням антиукраїнської позиції пана ЛУЖКОВА», - переконані в «Оновленні країни».

Громадська ініціатива «Оновлення країни» закликає владу “не заплющувати очі на агресивні, недружні заяви іноземних високопосадовців, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України”.

На переконання авторів заяви, і Міністерство закордонних справ, і Служба безпеки України зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для захисту національної гідності та непорушності кордонів України. “В іншому випадку ця влада ще раз підтвердить своє реноме колоніальної адміністрації, яка працює проти власної країни та її громадян», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Ю.ЛУЖКОВ заявив, що Севастополь має бути повернуто Росії.

12 травня 2008 року СБУ прийняла рішення про безстрокову заборону на в`їзд Ю.ЛУЖКОВА в Україну.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України.

Між тим 19 липня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що не змінив своєї думки про статус Севастополя.

«Я свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обгрунтовано – жодних змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.