Медведько наполегливо просить Донія прийти в прокуратуру

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО наполегливо просить народного депутата Олеся ДОНІЯ з’явитися в прокуратуру м. Києва з питання, що пов’язане з розслідуванням факту нанесення йому тілесних ушкоджень у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про таке запрошення О.МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні журналістам у Києві.

За словами генпрокурора, він отримав інформацію від свого заступника - прокурора м. Києва Юрія УДАРЦОВА про те, що факт побиття народного депутата О.ДОНІЯ перевіряється, але «на неодноразові запрошення О.ДОНІЙ до органів прокуратури не з’явився».

«Призначена судово-медична експертиза не проведена», - повідомив також генпрокурор і додав, що саме через це органи прокуратури позбавлені можливості ефективно проводити слідство у цій справі, зокрема, й у питанні визнання О.ДОНІЯ потерпілим.

«Тому ми запрошуємо ДОНІЯ з’явитися в прокуратуру м. Києва», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися сутички між народними депутатами.

Депутатові О.ДОНІЮ були завдані тілесні ушкодження під час засідання. Після чого він був госпіталізований у лікарню «Феофанія».

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, скоєного групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).