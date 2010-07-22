Доній провів для Медведька і його слідчих майстер-клас

Народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ спростовує заяву генерального прокуратора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо неодноразових викликів народного депутата до прокуратури за фактом його побиття.

Про це О.ДОНІЙ заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

“Генеральний прокурор України вводить в оману громадськість. Вже протягом кількох місяців Генеральна прокуратура боїться викликати мене”, - сказав О.ДОНІЙ.

За його словами, 28 квітня він подав заяву до ГПУ, і ГПУ мала ухвалити рішення про визнання його потерпілим під час подій у сесійній залі Верховної Ради 27 квітня 2010 року, коли відбувалася ратифікація “харківських угод”.

О.ДОНІЙ зауважив, що після цього слідчий мав приїхати до нього і лікарню, зробити виїмку медичних документів та передати їх судово-медичному експерту для проведення експертизи. “Експертиза робиться не з фізичної особи, а за наслідками лікування за документами. Але жоден з цих трьох кроків Генеральна прокуратура не зробила”, - сказав народний депутат.

При цьому О.ДОНІЙ зауважив, що в Генеральну прокуратуру його запрошували не у справі його побиття, як потерпілого, а у зовсім іншій справі - як свідка. “Мене запрошували в якості свідка опитати, а що взагалі відбувалося в той день у Верховній Раді України. А мене цікавить, яким чином я міг з боку бачити, яким чином мені заподіяли тілесні ушкодження”, - сказав народний депутат.

За словами О.ДОНІЯ, прокуратура боїться визнати його потерпілим. “На людях вони говорять, що мене запрошують, але не говорять, що запрошують не в якості потерпілого, а в якості свідка, який розповів би, що взагалі я бачив”, - додав він.

Народний депутат також зазначив, що майже два місяці тому він звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про порушення кримінальної справи щодо слідчого за бездіяльність, оскільки він протягом кількох місяців “не зробив жодного кроку, який потрібно було зробити”. При цьому О.ДОНІЙ зауважив, що жодної реакції на таку заяву не було. Народний депутат також повідомив, що планує звернутися до суду у зв’язку з бездіяльністю слідчого.

“У мене є підозри, чому пан МЕДВЕДЬКО вводить всіх в оману. Очевидно, це пов’язано з тим, що ідентифікована особа, яка наносила мені удари. Але ця особа, як свідчать публікації в пресі, пов’язана з донецькими кримінальними угрупованнями”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО наполегливо попросив народного депутата Олеся ДОНІЯ з’явитися в прокуратуру Києва з питання, що пов’язане з розслідуванням факту нанесення йому тілесних ушкоджень у ВР. За словами генпрокурора, він отримав інформацію від свого заступника - прокурора м. Києва Юрія УДАРЦОВА про те, що факт побиття депутата О.ДОНІЯ перевіряється, але «на неодноразові запрошення О.ДОНІЙ до органів прокуратури не з’явився». «Призначена судово-медична експертиза не проведена», - повідомив також генпрокурор і додав, що саме через це органи прокуратури позбавлені можливості ефективно проводити слідство у цій справі, зокрема, й у питанні визнання О.ДОНІЯ потерпілим.

Раніше, 27 квітня, у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися сутички між народними депутатами.

Депутатові О.ДОНІЮ були завдані тілесні ушкодження під час засідання. Після чого він був госпіталізований у лікарню «Феофанія».

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, скоєного групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).