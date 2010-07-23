Томенко підозрює, що Конституція не поширюється на Київ і одну область

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО критикує владу за відмову від проведення місцевих виборів 31 жовтня у Києві та Тернополі.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

М.ТОМЕНКО нагадав, що, згідно з законом про місцеві вибори, який передано на підпис Президенту, 31 жовтня проводяться вибори усіх без винятку сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, районних у місті, районних та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільської обласної ради.

“Якщо по-людськи сказати, то це звучить приблизно таким чином – Конституція України та чинне законодавство діють у всіх без винятку місцях, крім міста Києва та Тернопільської області”, - додав він.

За словами віце-спікера, якщо ВР внесе зміни до Конституції України і зрівняє терміни повноважень депутатів усіх рівнів та мерів до 5 років, то тоді вибори тотально мають відбутися 31 жовтня, оскільки рішення Конституційного Суду стосовно виборів у Києві буде недійсним.

Разом із тим, якщо конституційні зміни не будуть внесені, то, відповідно до рішення Конституційного Суду, вибори не повинні відбуватися в усіх адміністративно-територіальних одиницях, де проходили позачергові вибори, додав М.ТОМЕНКО

“Таких у нас більше 800... Чому більшість вирішила в усіх 800 провести, а в Києві і Тернопільській області не проводити – загадка”, - сказав віце-спікер.

На думку М.ТОМЕНКА, це можна пояснити тим, що влада чекає на зростання популярності у Києві Партії регіонів.

“Можна записати, що в Киві вибори міського голови і Київської міської ради забороняється проводити, поки рейтинг першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА буде 50%+1, а рейтинг Партії регіонів – більшим, ніж рейтинг інших разом узятих, а в Тернопільській області - поки БЮТ не буде заборонений як політична одиниця. Іншого раціонального пояснення я не бачу”, - сказав М.ТОМЕНКО.