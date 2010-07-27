Янукович доручив МВС створити умови для журналістів
"Від громадян надходить багато скарг"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА створити належні умови для професійної діяльності журналістів.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з міністром.
Президент підкреслив, що на сьогодні від громадян надходить багато скарг стосовно роботи міліції. Безумовно, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, всі проблеми не можуть бути вирішені «за помахом чарівної палички», адже багато з них накопичувалися роками. Водночас є багато і нових проблем та викликів.
«Кожна людина хоче, перш за все, відчувати себе захищеною. Йдеться як про фізичний захист життя наших співвітчизників, так і, безперечно, про захист свобод і прав українських громадян. Та людина, яка не відчуває себе захищеною, відчуває себе у житті невпевнено», – наголосив глава держави.
Під час зустрічі Президент звернув увагу міністра на «болюче питання, яке сьогодні порушено у суспільстві – і більшою мірою справедливо» – питання захисту прав журналістів. «Ті випадки, які були в нашій країні, не можуть не викликати тривогу», – заявив В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що кожен факт розслідування порушення прав журналістів триматиме на контролі й очікує від міністра постійної інформації з цього питання.
Глава держави наголосив, що для професійної діяльності журналістам в Україні мають бути створені всі умови.