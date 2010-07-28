Експерти про арешти, правовий нігілізм і нейтралізацію Тимошенко

Арешти колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА та екс-керівника Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА спрямовані на політичну нейтралізацію лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив генерал-лейтенант СБУ, екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ на прес-конференції.

Він вважає, що у нинішньої влади “є бажання розширити круг осіб”, які можуть бути притягнуті до відповідальності. За словами О.СКІПАЛЬСЬКОГО, на сьогодні даний “перелік не вичерпано”.

Він переконаний, що нинішня влада за допомогою силових структур докладає всіх зусиль, щоб “максимально нейтралізувати ТИМОШЕНКО і її оточення як на місцевих виборах, так і в подальшому на інших виборах”.

О.СКІПАЛЬСЬКИЙ зазначив, що такі дії “суперечать ходу історії”. За його словами, кроки, які робить нинішня влада, мають “антиукраїнський характер, і рано чи пізно все це буде засуджено”. “Бо служити своїй Батьківщині - це егоїзм, а прислужувати іншій державі - це зрада”, - додав О.СКІПАЛЬСЬКИЙ.

Директор Українського інституту публічної політики Віктор ЧУМАК вважає, що ситуація з арештом колишніх високопосадовців стала наслідком “правового нігілізму всієї української політичної еліти”.

“МАКАРЕНКО, ДІДЕНКО та всі інші є жертвами наслідків правового нігілізму, який сповідувався колишнім урядом”, - додав він.

Разом із тим В.ЧУМАК зазначив, що не є другом співвласника РУЕ, бізнесмена Дмитра ФІРТАША чи прихильником Ю.ТИМОШЕНКО, але вважає, що “забирання чужої власності завжди називався крадіжкою, тому неправові рішення, які приймалися, зараз мають наслідки”.

При цьому експерт підкреслив, що “такий самий правовий нігілізм сповідує і нинішній уряд”. За його словами, і уряд Ю.ТИМОШЕНКО, і уряд М.АЗАРОВА ухвалювали і ухвалюють рішення, “в яких проглядається політична кон’юнктура”. На думку В.ЧУМАКА, політичні рішення нинішнього Кабміну можуть мати такі ж наслідки через кілька років.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Держмитслужби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.