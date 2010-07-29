Луценко вважає, що вибух у церкві спровокувала влада

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має зібрати Раду Церков та підтвердити конституційне положення про рівність всіх конфесій та принцип відокремлення церкви від держави.

Таке переконання висловив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”.

«Вибух в запорізькому храмі є знаковим для українського суспільства в умовах новообраної влади. Це, однозначно, реакція на небачений раніше адміністративний та пропагандистський тиск влади на користь однієї з десятків існуючих в Україні конфесій. Як мінімум, така діяльність викликала активність невідомого поки що злочинця», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Він переконаний, що «не можна відкидати і версію штучно організованого зацікавленими особами, в тому числі і закордонними, вибуху задля нагнітання міжконфесійної істерії в Україні”. ”В умовах незадоволення населення запланованим підняттям цін та тарифів це могло бути використано ляльководами, як об’єднуючий мотив на наступних місцевих виборах», - припустив лідер «Народної самооборони».

«В будь-якому разі, така надзвичайна подія вимагала би відповідної реакції вищої влади в Україні. Доручення ЯНУКОВИЧА стомленому від чотиримісячної роботи та розніженому у відпустці МОГИЛЬОВУ зробити все для розкриття цього злочину - правильне. Але недостатнє. З моєї точки зору, Президент має терміново зібрати Раду Церков, на якій перед усім народом підтвердити конституційне положення про рівність всіх конфесій та принцип відокремлення церкви від держави», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Інакше невдоволення брутальною пропагандою на користь одної з конфесій може і далі приводити до подібних трагічних випадків. Трагічних не тільки для постраждалих осіб, але й для мирного майбутнього нашої держави», - додав лідер «Народної самооборони».