Янукович: Конституційна більшість вже в парламенті є

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович стверджує, що в парламенті вже створена конституційна більшість.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Конституційна більшість вже в парламенті є, хоча вона ще не оформилося. Ви бачили, що голосування за закон про Кабінет міністрів було вже ефективним, і було 366 голосів», - сказав Віктор Янукович.

Прем`єр-міністр наголосив, що «коаліція постійно зростає і зроститиме». «Ніхто ж до коаліцію кийком не заганяє. Сьогодні депутати це люди самодостатні та досвідчені», - пояснив він.

Віктор Янукович вважає, що депутати, які приєднуватимуться до коаліції, об`єднуватимуться навколо національної ідеї. «Ми маємо конкретну програму – це колосальний спектр, і в ньому знайде себе кожен політик», - зазначив прем`єр-міністр.