Святкові заходи до Дня Перемоги у столиці

В рамках святкування 61-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Києві відбудеться низка святкових заходів за участю ветеранів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерств оборони України, 4 травня о 15.00 з нагоди відзначення чергової річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні ветерани, військовослужбовці та працівники Збройних Сил України візьмуть участь у театралізованому концертному дійстві «Уклін доземний, вдячності і шани вам, переможці, – рідні ветерани!», яке відбудеться у Міжнародному центрі культури і мистецтв.

5 травня о 15.00 низка військовослужбовців Київського гарнізону візьмуть участь у зустрічі-прийомі ветеранів Великої Вітчизняної війни, організованому керівництвом Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації.

6 травня о 14.30 на честь річниці Великої Перемоги урочистості відбудуться також у Великій залі Генерального штабу Збройних Сил України. Передбачається, що під час їхнього проведення міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вручить нагороди ветеранам Великої Вітчизняної війни, а також військовослужбовцям центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

9 травня у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у період з 8.00 до 10.30 ветерани, військовослужбовці та працівники Збройних Сил України візьмуть участь у проведенні ритуалів пам’яті.

Зокрема, делегація колегії Міністерства оборони України покладе вінки та квіти до могили Невідомого солдата. Представники Сухопутних військ Збройних Сил України віддадуть шану переможцям біля пам’ятника героям-танкістам. Від Командування Сил підтримки Збройних Сил України вінки та гірлянди пам’яті будуть покладені до стели Перемоги. Крім того, слухачі Національної академії оборони України вшанують воїнів-переможців біля пам’ятника генералу армії М.Ф.Ватутіну.

Того ж дня військовослужбовці Київського гарнізону візьмуть участь в урочистому проходженні по Хрещатику. Планується, що в колонах йтимуть також вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна та військові музиканти. Особовий склад Почесної варти виділятиметься для несення прапорів та штандартів фронтів, які зробили вагомий внесок у справу Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.

В рамках святкування урочистості проводитимуться також біля Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-45 років». Тут буде розгорнуто намет для почесних гостей, а також виставлені польові кухні для пригощання ветеранів «солдатською кашею».

Варто зазначити, що урочистості, присвячені 61-ій річниці Великої Перемоги, відбудуться також у містах Одеса, Львів, Вінниця, Чернігів, а також інших місцях постійної дислокації військ. Крім того, у Севастополі 9 травня відбудеться військовий парад на честь 61-ї річниці Перемоги та 62-ї річниці звільнення міста-героя від німецько-фашистських загарбників.