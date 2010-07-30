Симоненко розкусив монопольну змову любителів набивати кишені

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вимагає ввести повну заборону на експорт продовольчого та фуражного зерна врожаю 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

За його словами, “це стратегічний резерв, це золотий запас народу, яким має розпоряджатися виключно держава”.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що цього року “через вкрай складні погодні умови ситуація на ринку зерна в Україні близька до критичної”. Він зазначив, що непроста ситуація і на світовому ринку і “ціни стрімко зростають і на цьому українські зернові спекулянти - зернотрейдери - вже почали набивати свої кишені”. Він зазначив, що “ зернотрейдери вступають між собою у монопольний зговір, скуповують у селян зерно по мінімальним цінам, а потім по-максимуму продають його за кордон”. “Це злочин перед народом, це удар по продовольчій, а таким чином і по національній безпеці держави, за це має бути кримінальна відповідальність”, - додав він.

П.СИМОНЕНКО переконаний, що уряд повинен “негайно вжити радикальних заходів щодо підтримки українського сільгоспвиробника”. За його словами, найбільш дієвим заходом сьогодні було б “впровадження державної хлібної монополії”.

За його словами, держава повинна вже зараз гарантувати аграріям світову закупівельну ціну на зерно для внутрішніх потреб. “Нехай уряд, який піднімає на вимогу МВФ тарифи на комунальні послуги, а за це одержує 15-мільярдний доларовий кредит, спрямує частину цих коштів на потреби села та на хлібні дотації”, - сказав він.

Лідер КПУ також наголосив на необхідно “встановити жорсткий державний контроль над ціноутворенням на продукти харчування та формуванням роздрібних цін на споживчому ринку”.