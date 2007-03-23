Бойко вважає, що Секретаріат шкодить Президенту

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що питаннями енергетичної безпеки мають займатися спільно всі гілки влади, але при цьому важливо уникнути підміни і дублювання функцій.

Про це Ю.БОЙКО заявив у прямому ефірі телеканалу НТН увечері 22 березня.

«Безперечно, енергетична безпека – це основна складова економічної безпеки будь-якої країни сьогодні, і це мають розуміти всі гілки влади», - сказав міністр, додавши, що функції Президента України в питаннях енергетики останнім часом підміняються. «На жаль, ми бачимо, як керівники Секретаріату Президента намагаються спростити роль Президента і звести її до контролюючої», - сказав Ю.БОЙКО.

На його думку, про це свідчать останні укази Президента в енергетичній сфері. Зокрема, сказав він, у робочій групі з питань енергетичної безпеки, сформованої згідно з указом Президента України №204 від 14 березня, немає майже жодного представника уряду (тільки один представник Міністерства закордонних справ).

Крім того, вважає Ю.БОЙКО, викликає сумнів професіоналізм тих, хто готував останні укази Президента в енергетичній сфері. «Там є речі, які неможливо представити в документах, які підписуються керівниками європейських держав», - сказав він.

«В указах Президента не повинно бути вказано, який газопровід або залізничну естакаду потрібно побудувати – це справа виконавчої влади», - пояснив Ю.БОЙКО.