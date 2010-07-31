Дострокові вибори мера Ізмаїла остаточно зірвані

Прийняті міліцією під охорону виборчі бюлетені не будуть видані жителям Ізмаїла, які мали намір 1 серпня взяти участь в дострокових виборах Ізмаїльського міського голови в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник начальника Одеського обласного УВС Анатолій БАХЧИВАНЖІ.

За його словами, «міліція була і залишається поза політикою. І виконує на виборах дві функції - охорона бюлетенів для голосування і охорона громадського порядку.

«Бюлетені ми прийняли під охорону і видамо їх тільки за рішенням суду. Не буде рішення суду - бюлетені не видамо», - підкреслив він.

Коментуючи в інтерв`ю УНІАН цю заява керівництва одеської міліції, голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО зазначив, що «станом на 31 липня дострокові вибори мера Ізмаїла, призначені постановою Верховної Ради, внаслідок тиску місцевої влади і так зірвані - рішення про їх скасування ухвалила увечері 30 липня Ізмаїльська міська територіальна виборча комісія».

І завтра тим виборцям, яким в липні рознесли запрошення взяти участь у виборах, на більш ніж двох десятках виборчих дільницях Ізмаїла повідомлять, що вибори скасовані за рішенням тервиборчкому, констатував він. «Отже, заяву міліцейського генерала, по суті, можна розцінювати хіба що як публічний наказ своїм підлеглим, залученим до охорони дільниць: бюлетені охороняти і нікому не видавати», - сказав А.БОЙКО.

Голова облКВУ уточнив, що «і сьогодні, 31 липня, Апеляційний суд Одеської області розглядає клопотання в.о. голови Ізмаїльскої міськради Ірини РУДНИЧЕНКО про арешт віддрукованих виборчих бюлетенів. Іншими словами, продовжується судова тяганина, затіяна одеською владою з метою скасування дострокових виборів».

І це, додав, він, «всупереч недавньому рішенню Конституційного Суду України, прийнятому у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією в Тернопільській області, в якому міститься вичерпне роз`яснення: призначені парламентом дострокові вибори не підлягають скасуванню або перенесенню».