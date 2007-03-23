Янукович вже звик до анекдотів про те, як він це робить...

Уряд має намір законодавчо посилити відповідальність неплатників за використані енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Києві.

«Час, коли працював адміністративний ресурс і Кабінет Міністрів вибивав плату за енергоносії, вже пройшов. Зараз в наших планах – ухвалення законів, у яких буде врегульовано, хто і як відповідатиме – підприємства теплокомуненерго або власники житла», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що уряду набридло вибивати гроші із споживачів газу, електроенергії й тепла. «Враховуючи політичну ситуацію, в якій у 18 регіонах владу очолюють представники опозиції, і ми починаємо на них тиснути, виникають політичні питання», - підкреслив він.

«В який спосіб ми чинимо тиск? Про мене різні казки розповідають і анекдоти, як я це роблю. Я до цього вже звик, тому ми прийматимемо закони і виписуватимемо їх так, щоб виключити неплатежі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.