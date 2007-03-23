В крісло Яценюка сів Шлапак

Першим заступником глави Секретаріату Президента України призначено Олександра ШЛАПАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада затвердила Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді міністра закордонних справ. До цього призначення А.ЯЦЕНЮК був першим заступником глави Секретаріату Президента.

О.ШЛАПАК з листопада 2006 року очолював Головну службу соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України.