Ющенко вчинить з Жовтяком за законом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вчинить за законом у ситуації, яка склалася після рішення Верховного Суду України про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Сумах.

“Президент буде поступати виключно по закону в цій ситуації”, - сказав він.

При цьому глава держави наголосив, що “позиція є надуманою, і для її врегулювання треба застосовувати інші методи”.

В.ЮЩЕНКО також розповів, що вчора дав доручення своєму Секретаріату провести відповідні переговори із Є.ЖОВТЯКОМ.

На запитання журналістів, чи не пропонував він Є.ЖОВТЯКУ будь-які альтернативні посади для залагодження цієї ситуації, В.ЮЩЕНКО сказав: “Щодо посад – було обговорено декілька позицій, і я запропонував керівнику Секретаріату далі проводити діалог із Євгеном ЖОВТЯКОМ”.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо йти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК або його оточення в цьому питанні, переконаний, що вона не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

20 березня В.ЮЩЕНКО провів зустріч з Є.ЖОВТЯКОМ.

Сьогодні, 23 березня, Є.ЖОВТЯК заявив про має намір звернутись до Державної виконавчої служби та Європейського суду у разі невиконання Президентом рішення ВСУ.