У Києві облили кислотою депутата від блоку Черновецького

Минулої вночі було здійснено замах на здоров’я та життя депутата Деснянської районної у місті Києві ради (фракція Блоку Леоніда Черновецького) Юрія ТІТОВА - невідомі облили його кислотою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, після об’їзду Ю.ТІТОВИМ, якого нещодавно було призначено директором КП „Деснянськпарксервісу”, районних паркувальних майданчиків, невідомі підстерегли його біля будинку, де він мешкає, і линули в обличчя кислотою. Депутат госпіталізований і перебуває в реанімації. Стан постраждалого медиками оцінюється як вкрай тяжкий.

Блок Леоніда Черновецького розцінює замах на життя Ю.ТІТОВА як зухвалий виклик суспільству, київській громаді та владі в цілому.

У заяві Блоку наголошується, що правоохоронні органи мають оперативно розслідувати замах на здоров’я і життя депутата, якнайшвидше встановити осіб, причетних до скоєння очевидного злочину, аби винуватці понесли справедливе покарання за свої протиправні дії.

У повідомленні також зазначається, що з вересня 2006 р. по січень 2007 р. Ю.ТІТОВ був в.о. директора, а в січні поточного року був призначений директором КП „Деснянськпарксервісу”. За період його роботи на даній посаді значно зросли надходження до районного бюджету. Якщо у вересні 2006 р. прибуток підприємства становив 100 тисяч гривень, то у березні 2007 р. це комунальне підприємство виходить на заплановану цифру прибутку у 160 тисяч гривень.

Блок Леоніда Черновецького пов’язує замах на Ю.ТІТОВА з його ефективними намаганнями легалізувати й упорядкувати діяльність паркувальних майданчиків, зруйнувати корупційні схеми у цій сфері, що були створені за каденції минулої влади.