Поки Янукович у відпустці, міліція затикає рота опозиції?

Народний Комітет захисту України (НКЗУ) висловлює рішучий протест проти методів чинної влади, яка намагається приховати правду про свою антинародну політику.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Народного Комітету захисту України.

У документі нагадується, що 2 серпня співробітники міліції провели обшук в Черкаському обласному штабі ВО «Батьківщина». Приводом для обшуку стало начебто анонімне повідомлення про «замінування» приміщення. Жодних «вибухових пристроїв» правоохоронці не знайшли. «Натомість міліція без жодних санкцій та постанов провела обшук та вилучила листівки, в яких розповідається правда про підвищення цін на газ з 1 серпня, та міститься пояснення, що кошти громадян, стягнених за рахунок збільшення ціни внаслідок корупційної змови компанії «РосУкрЕнерго» та влади, будуть використанні для розрахунків з РУЕ», - зазначають у НКЗУ.

Також у заяві наголошується, що в то час як усе вище керівництво держави на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ пішло у «незаслужені відпустки (згідно із законом про держслужбу, це дозволяється зробити не раніше як через 6 місяців після вступу на посаду), в Україні з 1 серпня подорожчав газ — на 50%, житлово-комунальні послуги — в середньому на 25%. І це при тому, що, підписуючи т. зв. Харківські угоди, ЯНУКОВИЧ клявся — вартість газу для населення зростати не буде! Крім того, на осінь вже проанонсоване здорожчання хлібу та інших продуктів харчування. Також, за прогнозами економістів, на Україну очікує прискорення інфляційних процесів».

У Народному Комітеті захисту України переконані, що в цих умовах для влади важливо змусити замовкнути опозицію, яка єдина, фактично, взяла на себе функцію донесення до громадян правди про реальне становище в країні.

«Звертає на себе увагу використання в політичних цілях правоохоронних органів, що підтверджує перетворення України на поліцейську державу», - зазначається у заяві НКЗУ.

«Радимо прислужникам ЯНУКОВИЧА шукати небезпеку не в опозиційних офісах, а серед представників «РосУкрЕнерго», які займають сьогодні ключові керівні посади у владній вертикалі. Саме через їхні дії наші громадяни з 1 серпня платитимуть космічні рахунки за газ та ЖКХ. Саме така політика влади і є справжньою «міною» під українську державність та добробут українських громадян», - зауважили в Народному Комітеті захисту України.