Рішення уряду Азарова про відміну обов`язкового іспиту з української мови під час вступу до аспірантури і складання кандидатського іспиту з української мови для отримання ступеня кандидата наук є продовженням антиукраїнського курсу діючої влади.

Про це заявив народний депутат від БЮТ, міністр опозиційного уряду з питань культури Ігор Гринів, повідомляє офіційний сайт Блоку Юлії Тимошенко.

«Міністр Дмитро Табачник такими шаленими темпами продовжує здійснювати антиукраїнську діяльність влади Януковича-Азарова, що невдовзі Кабмін відновить дію Валуєвського циркуляру, який повністю забороняв використання української мови», - сказав Гринів.

На думку народного депутата, рішення про скасування обов’язкового іспиту з української мови для майбутніх науковців стало результатом «спроби вислужитися перед президентом Януковичем».

«Адже відповідно до цього рішення, Янукович може носити вчені звання і при цьому не знати, як правильно пишеться слово «професор», - зауважив Гринів.

«Тому я вважаю, чим швидше Табачник піде з посади, тим вищі шанси, що у нас буде якісна освіта і освічені люди», - резюмував БЮТівець.