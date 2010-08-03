Попов вирішив, що відпочиватиме на пенсії

Виконуючий обов’язки голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ не має наміру йти у відпустку, принаймні у найближчі місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на питання журналістів.

“Що стосується відпочинку, то, я думаю, що відпочивати будемо на пенсії. Зараз, на жаль, не той час в країні, і в місті Києві... Тому зараз про це немає і розмови”, - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ зараз є в.о. голови столичної міськдержадміністрації у зв’язку з тим, що голова адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у липні взяв відпустку до вересня (на 45 днів).