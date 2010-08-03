До найпрестижніших ВНЗ набрали «липових» переможців олімпіад?

Громадянська мережа “Опора” заявляє про велику кількість “липових” переможців престижних конкурсів серед абітурієнтів у топ-рейтингах найпрестижніших ВНЗ.

Про це йдеться в повідомленні Громадянської мережі “Опора”, переданому УНІАН.

Найбільшу кількість “липових” переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед абітурієнтів зареєстровано у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, зазначає “Опора”.

“До Громадянської мережі “Опора” почали масово звертатися абітурієнти та їх батьки з підозрами щодо того, що топ-рейтинги найпрестижніших ВНЗ зайняли липові переможці престижних конкурсів. У зв’язку з цим “Опора” перевірила списки абітурієнтів Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 11 позицій топ-рейтингу до Інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка (http://vstup.info/2010/i2010i80d6.030301137list.html) у 10 абітурієнтів є позначка «+» в графі «переможець олімпіад/конкурсів». Втім, прізвищ цих 10 абітурієнтів немає ні у Наказі МОН №504 «Про підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 2009/2010 навчального року» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7725), ні у Наказі №536 «Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7779).

В “Опорі” зазначили, що відсутність абітурієнтів у списках наказів свідчать про фальсифікацію даних та зловживання особами права на першочергове зарахування.

За інформацією Громадянської мережі, така ж ситуація спостерігається в КНУ ім. Т.Шевченка на наступних спеціальностях: облік та аудит (4 з 5 перших місць зайняли «липові» переможці конкурсів), міжнародний бізнес (Інститут міжнародних відносин - 1 з 5 перших абітурієнтів), міжнародні економічні відносини (Інститут міжнародних відносин – 2 з 10), міжнародні відносини (Інститут міжнародних відносин – 6 з 21).

В той же час в «Опорі» повідомили, що в КНЕУ право першочергового вступу отримали не тільки переможці всеукраїнських конкурсів, а й їх учасники. Хоча останні не повинні мати жодних переваг порівняно з абітурієнтами, які вступають за загальним конкурсом. Ці особи були виявлені у топ-списку на спеціальностях: економіка підприємства (один абітурієнт), фінанси та кредит (2 абітурієнти з 20 перших, а 1 абітурієнтка взагалі не брала участі у таких конкурсах).

У зв’язку з цим «Опора» звертається до приймальних комісій ВНЗ України з проханням перевірити наявність документів в особистих справах абітурієнтів, що підтверджують їх перемоги, та звірити прізвища з відповідними наказами МОН.

Крім того, у мережі нагадали, що відповідно до Умов прийому до ВНЗ 2010 року, учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховуються до рейтингового списку абітурієнтів одразу після осіб, що вступають поза конкурсом та рекомендованих за результатами співбесід (відповідно до п.15.2 Умов прийому). Тобто, вище зазначені абітурієнти, маючи нижчі сумарні бали за результатами тестування, до яких додається середній бал атестату, можуть опинитися у рейтингу вище ніж абітурієнти, які вступають за загальним конкурсом.

В той же час УНІАН не вдалось отримати коментар від керівництва КНУ ім. Т.Шевченка щодо цієї ситуації – жоден з телефонів ректора та проректорів університету, вказаних на сайті ВНЗ, не відповідає.