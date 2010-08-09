Доній: готуйтеся до тривалої боротьби, і тут важливі дві речі

Народний депутат України Олесь ДОНІЙ переконаний, що українцям в питаннях мови слід бути послідовнішими, і не підігрувати чужим інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час спілкування з учасниками фестивалю „Бандерштат-2010” на Волині.

Він зазначив, що „українці дуже часто підігрують чужим інтересам, тому, що ми не мали довготривалої державності. Це факт, ми завжди боролися і боротьба триває... Це не є підсумок, це є, на жаль, розуміння ситуації і вона може тривати довго”. Він наголосив: “Не вірте тим, хто скаже, що через рік нам вдасться перемогти ЯНУКОВИЧА, готуйтеся до довготривалої боротьби, і тут важливі дві речі: це те, що нам потрібно, значною мірою відкинути нашу толерантність, яка була раніше. Ми були надто м’які. І другий момент - це те, що нам потрібно навчитися співпрацювати один з одним, а не займатися самопоборюванням, самопоїданням і самоїдством”.

Стосовно мовного питання, то О.ДОНІЙ висловив переконання, що саме в питаннях мови українці часто йдуть на поступки. „Коли звертаються до вас російською мовою, ви з почуття такту дуже часто переходите на російську і, таким чином, як „шагренева шкіра” зменшується ареал української мови... Я вважаю, що потрібно поставити межу, що тут не може бути толерантності, що тут повинна бути жорсткість”.