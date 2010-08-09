Янукович має намір зустрітися з матір’ю загиблого у міліції студента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ найближчими днями планує зустрітися із матір’ю загиблого на території Шевченківського районного відділу внутрішніх справ м. Києва Ігоря Індила.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент України зустрінеться з матір’ю студента Ігоря Індила, який помер у Шевченківському райвідділі внутрішніх справ Києва. Ця зустріч відбудеться найближчими днями. Президент тримає на особистому контролі розслідування цієї справи, яке, наразі, ще не завершено”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зауважила, що за результатами цієї зустрічі глава держави планує віддати відповідні доручення з метою забезпечення об’єктивного розслідування обставин загибелі молодої людини.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента Ігоря Індила до районного відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції відзначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.

3 червня радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ заявив, що 8 червня будуть відомі результати експертизи і висновки прокуратури, які дозволять зробити висновок про те, чи була провина співробітників Шевченківського районного управління міліції Києва в загибелі студента І.Індила.

Водночас прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ 22 липня повідомив, що у ході розслідування кримінальної справи щодо обставин загибелі студента І.ІНДИЛА призначено додаткову судово-медичну експертизу.