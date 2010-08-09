У Дніпропетровській області мери трьох міст пішли в регіонали

Лави Партії регіонів поповнили ще троє мерів міст Дніпропетровської області.

Як повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, партійні квитки одержали міські голови Нікополя - Сергій СТАРУН, Марганцю - Сергій КУЗНЕЦОВ і Орджонікідзе - Іван ЦУПРОВ.

За словами прес-секретаря Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів Андрія МИХЕЙЧЕНКА, питання про підтримку на виборах 31 жовтня мерів цих міст поки що в партійній організації не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО вступив до ПР, і його буде висунуто кандидатом у мери від ПР на майбутніх виборах.