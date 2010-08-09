У Дніпропетровській області мери трьох міст пішли в регіонали
15:41, 09 серпня 2010Політика
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Підтримку на виборах ще не обговорювали
Лави Партії регіонів поповнили ще троє мерів міст Дніпропетровської області.
Як повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, партійні квитки одержали міські голови Нікополя - Сергій СТАРУН, Марганцю - Сергій КУЗНЕЦОВ і Орджонікідзе - Іван ЦУПРОВ.
За словами прес-секретаря Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів Андрія МИХЕЙЧЕНКА, питання про підтримку на виборах 31 жовтня мерів цих міст поки що в партійній організації не обговорювалося.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО вступив до ПР, і його буде висунуто кандидатом у мери від ПР на майбутніх виборах.
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