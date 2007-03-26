Поживанов пов’язує своє виключення з НРУ із боротьбою за місце лідера

Народний рух України виключив зі своїх лав народного депутата Михайла ПОЖИВАНОВА, який пов’язує це рішення з упередженим ставленням до нього лідера НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ПОЖИВАНОВА, рішення про виключення М.ПОЖИВАНОВА було прийнято 24 березня на другій Всеукраїнській партійній конференції НРУ.

Ініціатором виключення М.ПОЖИВАНОВА з партії став глава НРУ Б.ТАРАСЮК, стверджують у прес-службі депутата.

Як сказав М.ПОЖИВАНОВ, коментуючи рішення конференції, “цього слід було очікувати, тому що всім відомо нетерпиме й упереджене ставлення голови Народного руху пана ТАРАСЮКА до персони ПОЖИВАНОВА, який претендував на місце глави НРУ”.

Депутат переконаний, що його виключили з НРУ за “прогресивні ідеї щодо більш рішучих кроків для підняття політичного іміджу й відновлення колишньої слави, добутої в часи партійного керівництва В`ячеслава Чорновола; за мою тверду позицію щодо неможливості вступу нашої партії до лав широкої коаліції в альянсі з комуністами, і, разом з тим, щодо доцільності утворення єдиного опозиційного міжфракційного об`єднання з БЮТ; і, зрештою, за особисте усвідомлення паном ТАРАСЮКОМ моральної вразливості своєї позиції як лідера нашої партії”.