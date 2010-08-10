У Миколаївському морпорті оголошено передстрайковий стан

У Миколаївському морському торговому порті (НМТП) на пропозицію голови профкому підприємства Павла ПРОКОПЕНКА оголошено передстрайковий стан у зв`язку з інформацією про звільнення з посади начальника НМТП Василя КАПАЦИНИ.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар НМТП Аліна МАКСИМЕНКО, таке рішення було ухвалене на мітингу, який відбувся сьогодні на підприємстві.

В акції взяли участь більше 500 осіб. Мітинговці ухвалили направити звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Учасники мітингу протестували проти дій міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЕФІМОВА, який підписав наказ про усунення від виконання своїх обов`язків начальника порту В.КАПАЦИНИ і призначення виконуючого обов`язки, що було зроблене до закінчення роботи на підприємстві комісії ГоловКРУ.

За словами А.МАКСИМЕНКО, комісія працює вже два місяці, остаточні її висновки ще не готові, тому таке рішення видається передчасним.

Учасники мітингу вважають, що такі дії міністра призведуть до падіння вантажообігу в порту, дестабілізації ситуації і створенню напруженості в колективі. Як зазначено в резолюції мітингу, вже є приклади заміни керівників, наприклад, в Херсонському порту, де зараз, за даними працівників Миколаївського порту, введено 4-денний робочий тиждень замість повного робочого тижня. Працівники НМТП проти того, щоб такі стратегічні підприємства очолювали випадкові люди, керувати ними повинні професіонали, які знають свою справу.

У резолюції наголошується, що портовики мають намір до останнього відстоювати своє підприємство, і, якщо не будуть враховані їх вимоги, то підприємство з передстрайкового стану перейде до страйку.

А.МАКСИМЕНКО наголосила, що сьогодні Миколаївський морський торговий порт – це стабільно працююче підприємство, яке має постійне завантаження, де 3 тисячам працівників вчасно виплачується зарплата і премії.