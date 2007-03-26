Дружина депутата Губського купила сукню за 55 тисяч доларів (фото)

У Києві відбувся доброчинний VIP-аукціон, на якому з молотка було продано роботи тридцяти українських дизайнерів. Виручені гроші, а це понад 200 тисяч доларів, як обіцяє благодійний фонд, очолюваний Оленою Франчук, мають піти на допомогу ВІЛ-позитивним дітям-сиротам.

До речі, такого роду заходи серед українських VIP-ів набули значної популярності. Адже на подібному аукціоні можна не лише допомогти іншим, але й зробити приємність собі самому.

Цього разу зробила собі приємність Євгенія Губська, яка виграла в запеклій боротьбі за сукню, заплативши за неї 55 тисяч доларів.

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