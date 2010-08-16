Янукович хоче, щоб губернатори разом з ним послухали пісень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ тримає на особистому контролі підготовку до Сорочинського ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення доповіді на сьогоднішній селекторній нараді голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександра УДОВИЧЕНКА глава держави поцікавився у губернатора, чи всіх керівників регіонів запрошено на Сорочинський ярмарок.

Губернатор Полтавщини запевнив, що такі запрошення отримали всі голови ОДА та обласних рад.

На запитання Президента, чи всі прийняли ці запрошення, О.УДОВИЧЕНКО зауважив, що на сьогодні підтвердили свою участь керівники лише п’яти регіонів.

«А хто допомагає з уряду?», - поцікавився В.ЯНУКОВИЧ. «Ну, керує цим усім процесом керівник оргкомітету СЛАУТА Віктор Андрійович (віце-прем’єр-міністр – УНІАН), міністр культури підставляє плече – тому у нас немає проблем, і, думаю, ми достойно проведемо», - відповів голова Полтавської ОДА.

«Як потрібно? З піснями?» - зауважив Президент. «Так точно!» - запевнив губернатор В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбуватиметься у Великих Сорочинцях Полтавської області з 17 по 22 серпня.

18 серпня В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати Сорочинський ярмарок.