СБУ поставила на прослуховування офіс кримської «Батьківщини»

Голова Кримської республіканської партійної організації «ВО «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО звинувачує співробітників Служби безпеки України у незаконному встановленні пристрою для прослуховування у його офісі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

«Наші «відвідувачі» залишили подарунки... Чомусь один із мережевих дротів йшов за відігнутий край ковроліну. Коли потягнули, там виявився незрозумілого вигляду пристрій. Я звернувся до фахівців, вони дали мені прилад - сканер. За допомогою сканера ми встановили, що це прослуховуючий пристрій», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Він уточнив, що «прослушка» була виявлена у його приймальні.

А.СЕНЧЕНКО після візиту минулого тижня працівників спецслужби у його офіс на вулиці Пушкіна у Сімферополі просив своїх співробітників перевірити приміщення. «Я відходив з цим сканером на вулицю Пушкіна десь метрів на 50, чутність чудова. Фокуси зрозумілі, десь стоїть машина... Це чергове діяння у виконанні співробітників Служби безпеки України, що кримінально карається. Виконують це все «стрілочники», виконують злочинні накази, а віддають їм, як правило, усні накази ті командири, які потім не хочуть нести кримінальну відповідальність», - сказав депутат.

За повідомленням прес-служби БЮТ, А.СЕНЧЕНКО сказав: «Наші адвокати знайшли 9 порушень за різними статтями, зокрема, не було постанови суду про проведення обшуку». За його словами, у відповідь на незаконні дії співробітників СБУ він має намір звернутися до Генеральної прокуратури України. «Ми будемо радитися з Генпрокуратурою з тим, щоб вони визначили якийсь незалежний орган, який розслідуватиме це неподобство», - сказав він.

Управління СБУ Криму від коментарів утримується.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 11 серпня провели обшук у центрі Сімферополя в офісах А.СЕНЧЕНКА і С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО.