Голубченко пише службову: він не виконав 22 розпорядження Попова

Виконувач обов`язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ за невиконання його доручень позбавив своїх заступників Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, Олександра МЕЩЕРЯКОВА, Олександра МАЗУРЧАКА, Олександра ПУЗАНОВА, Віктора СІВЦЯ, Руслана КРАМАРЕНКА та Леоніда НОВОХАТЬКА премій.

Про це повідомляє газета "Хрещатик".

"Це неприємна розмова. Але я не звик працювати, коли доручення не виконують. Скільки колективів у мене не було, ніколи не мав проблем з невчасним виконанням завдань", - цитує газета слова О.ПОПОВА.

Він повідомив, що А.ГОЛУБЧЕНКО не виконав 22 доручення, О.МЕЩЕРЯКОВ - 9, О.МАЗУРЧАК - 7, О.ПУЗАНОВ - 5, В.СІВЕЦЬ - 3, Р.КРАМАРЕНКО - 2, Л.НОВОХАТЬКО - 1.

"До кінця дня напишете службові записки про причини невиконання завдань. На перший раз ви залишитеся без премій. Наступного разу позвільняю усіх без жодного сумніву", - цитує газета слова О.ПОПОВА.