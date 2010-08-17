Голубченко пише службову: він не виконав 22 розпорядження Попова
17:19, 17 серпня 2010Політика
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З заступників зняли премію
|Олександр ПОПОВ
Про це повідомляє газета "Хрещатик".
"Це неприємна розмова. Але я не звик працювати, коли доручення не виконують. Скільки колективів у мене не було, ніколи не мав проблем з невчасним виконанням завдань", - цитує газета слова О.ПОПОВА.
Він повідомив, що А.ГОЛУБЧЕНКО не виконав 22 доручення, О.МЕЩЕРЯКОВ - 9, О.МАЗУРЧАК - 7, О.ПУЗАНОВ - 5, В.СІВЕЦЬ - 3, Р.КРАМАРЕНКО - 2, Л.НОВОХАТЬКО - 1.
"До кінця дня напишете службові записки про причини невиконання завдань. На перший раз ви залишитеся без премій. Наступного разу позвільняю усіх без жодного сумніву", - цитує газета слова О.ПОПОВА.
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