Янукович на ярмарку купив діжку для засолу огірків

Сьогодні на Сорочинському ярмарку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ придбав вишиванку і діжку для засолу огірків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам після відвідування виставкових експозицій ярмарку.

Водночас, він уточнив, що у Великих Сорочинцях йому дістались дві вишиванки - одну він купив, а другу йому подарували. «Я приїхав для того, щоб обрати таку вишиванку, яка мені дуже сподобається. Одну я придбав. А одну мені подарували, чесно скажу», - зауважив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що купив деякі сувеніри, зокрема, бочку для засолу огірків. «Щоб можна було їх там солити. Такі, знаєте, хрусткі…», - пояснив свій вибір глава держави.