Екс-посол Щербак: США не допомагають Україні, бо руки зв'язані

Колишній Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Юрій ЩЕРБАК вважає, що в уряду США «руки зв’язані» допомогти Україні в боротьбі за демократичні свободи через залежність від Росії.

Таку думку він висловив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Зокрема, за його словами, ця залежність від Росії полягає в питанні транспортування США своїх військових та обладнання в Афганістан: «Тому вони (уряд США) зараз зберігають обережне мовчання, що не значить, що преса зберігає мовчання. Там наростає хвиля, особливо республіканська, проти ОБАМИ і його політики, проти ігнорування ситуації в Україні. Це буде мати продовження на виборах, які мають відбутися в листопаді в США».

Як сказав Ю.ЩЕРБАК, «якщо є хтось, хто займається PR України від правлячої групи, вони повинні за голову схопитися і бути дуже занепокоєними. Іде всюди системна надзвичайно негативна інформація про Україну». За його спостереженням, західна преса, західні інституції занепокоєні згортання демократичних процесів в країні та відзначають відсутність реформ. «Цей режим починають називати авторитарним, йде велике занепокоєння з приводу повернення в радянське минуле… Це надзвичайно погана реклама України... Ми не виконуємо своїх міжнародних зобов’язань», - сказав екс-посол.

Ю.ЩЕРБАК впевнений, що більшість населення не підтримує дії нинішньої влади, а опозиційні політичні партії не виконують своїх функцій.

«Я переконаний, що мінімум 50% виборців і народу є в опозиції, але в пасивній. Як колись сказав Ніксон, є мовчазна більшість в країні. І у нас є мовчазна більшість, яка проти того, що відбувається по різних параметрах. Але вони (люди, що не підтримують владу) не організовані, не об’єднані в опозицію. А політичні партії не розуміють, що колись, не дай Боже, їх в один «столипінський» вагон заженуть і вони там будуть вирішувати свої питання, коли вже будуть їхати в відомому напрямку», - зазначив Ю.ЩЕРБАК.