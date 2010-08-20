Кораблі Blackseafor зайшли в порт Севастополя

Сьогодні, 20 серпня, в рамках 15-ї серпневої активації до порту Севастополь зайшли кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, згідно з планом перебування, цього ж дня командири морського тральщика “Прибой” ВМС Болгарії, великого десантного корабля “Ямал” Чорноморського флоту Російської Федерації, есмінця “Марашешті” ВМС Румунії, фрегату “Саліхрейс” ВМС Туреччини та морського тральщика “Черкаси” ВМС ЗС України здійснять протокольні візити до командувача Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА та голови Севастопольської державної міської адміністрації Валерія САРАТОВА.

У заходах за програмою візиту планується участь представників апаратів аташе з питань оборони при посольствах Болгарії, Російської Федерації, Румунії та Туреччині, які акредитовані в Україні.

21-22 серпня для екіпажів кораблів з’єднання відбудуться екскурсії історичними та визначними місцями міста.

Як передбачається, з 16.00 до 18.00 21 серпня та з 14.00 до 17.30 22 серпня кораблі “Blackseafor”, які пришвартовані біля причалу бухти Курина, що на Північній стороні Севастополя, будуть відкриті для відвідання мешканцями та гостями міста.

Також 22 серпня о 09.30 на причалі бухти Курина відбудуться спортивні змагання з армрестлингу та перетягування канату, а об 11.00 - футбольні матчі між командами кораблів з’єднання у селищі Любимівка (неподалік від Севастополя).

23 серпня о 10.00 кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor” вийдуть з порту Севастополь і візьмуть курс на болгарський порт Варна.