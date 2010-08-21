Наварити борщу в Сорочинцях завадило розпорядження Януковича

На Національному Сорочинському ярмарку не відбувся Фестиваль борщу і не було встановлено новий рекорд за кількістю звареного борщу - 1000 літрів.

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ МЧС у Полтавській області Андріан ОРЛИКОВСЬКИЙ.

За його словами, зважаючи на погодні умови, МНС заборонило розпалювати відкритий вогонь.

«Не відбувся Фестиваль борщу, тому що він мав варитися на відкритому вогні. Розпорядженням Президента і Кабінету міністрів заборонено культурно-масові заходи із застосуванням феєрверку і відкритого вогню. Цього допустити було не можна», - сказав А.ОРЛИКОВСЬКИЙ.

Крім того, сьогодні не буде урочистого феєрверку. «Ви ж розумієте, чим це може закінчитися в таку погоду? Щоб потім феєрверк ми не ловили по всій області», - сказав А.ОРЛИКОВСЬКИЙ.

Всього територію ярмарку патрулюють 13 одиниць техніки МНС і 78 чоловік особового складу ГУ МНС.

Крім того, інженерно-інспекторський склад МНС постійно контролює дотримання підприємцями і гостями ярмарку правил пожежної безпеки.