ПР: є маса способів змінити ситуацію в київських райрадах

Депутат фракції Партії регіонів в Київраді Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ заявив, що фракція «регіоналів» не ініціювала проведення позачергової сесії міськради.

“Фракція Партії регіонів не розглядала питання скликання позачергової сесії на своєму засіданні, отже, я з повною впевненістю можу заявити, що ніхто з наших депутатів не ініціював нічого подібного”, - зазначається в заяві фракції ПР, текст якої передано УНІАН.

Депутат пояснив, що його фракція в Київраді складається з 6 депутатів, згідно ж із Регламентом цього органу для скликання сесії необхідна ініціатива як мінімум 40 представників депутатського корпусу, тобто третини від загального складу ради. Крім того, сесія може бути скликана за ініціативою секретаря Київради або якоїсь з постійних комісій, але депутати мають бути наперед про це попереджені, наголосив депутат.

“Партія регіонів, як і більшість киян, дійсно хоче змінити ситуацію в районних радах столиці на краще, хоче, щоб у місті було наведено лад, а при вирішенні проблем у першу чергу враховувалися інтереси територіальної громади, але для цього існує маса способів. І вибори до місцевих рад – далеко не гірший з них”, - зазначив “регіонал”.

Як повідомляв УНІАН, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про скликання 25 серпня пленарного засідання VI сесії міськради.