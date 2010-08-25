Компанія Trout Cacheris завершує аудит діяльності уряду Тимошенко

Юридична фірма Trout Cacheris, PLLC (США) завершує проведення аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО в 2008-2009 роках, і про його результати буде повідомлено урядом на одному із засідань Верховної Ради у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Зараз йде вже завершальна робота, і потім ми доповімо (результати – УНІАН) у Верховній Раді», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він зазначив, що результати аудиту планується доповісти у вересні під час звіту про виконання діючим урядом бюджету на 2009 рік. «Це абсолютно логічно», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Метою аудиту є виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому і куди були спрямовані ці гроші.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про Держбюджет на 2010 рік. Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуванням з відмивання грошей як у комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії Плато КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Уотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою Президента США Ричарда НІКСОНА. А також розслідуванням у справі екс-Президента США Біла КЛІНТОНА, замішаного в сексуальному скандалі, що призвело до імпічменту Б.КЛІНТОНА.