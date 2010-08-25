Яценюк підозрює, що Янукович скоро призначатиме депутатів

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає спробу ліквідувати районні ради у місті Києві напередодні місцевих виборів “черговою ланкою у встановленні авторитарної влади однієї партії в країні - Партії регіонів”.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі партії “Фронт змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «Партія регіонів без виборів уже змінила владу в столиці, а тепер, розуміючи, що в них мізерні шанси на виборах до райрад Києва, вирішила просто знищити цей механізм самоврядування».

Він зазначив, що це свідчить “про повне ігнорування думки мешканців найбільшого і найважливішого міста країни”. «У Києві кількість жителів в одному районі дорівнює населенню деяких обласних центрів країни. У разі змін, які планує «протягти» Партія регіонів та її поплічники, ці люди будуть позбавлені можливості сформувати органи місцевого самоврядування, які опікуватимуться безпосередньо проблемами району, вулиці, будинку», - зазначив лідер партії “Фронт змін”.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що ліквідація районних рад столиці саме напередодні виборів виглядає як намагання остаточно встановити авторитарну модель управління столицею. «Вони керуються принципом «влада - це я». Думка киян із цього приводу їх не цікавить», - додав він.

На переконання лідера «Фронту змін», плани скасування районів у Києві остаточно доводять, що влада 31 жовтня має намір провести «вибори без вибору», а демократичні цінності й механізми тільки заважають планам поставити під тотальний контроль однієї партії всю країну. «Наступним кроком може стати прийняття закону про призначення указом Президента депутатів усіх рівнів та мерів міст. Або скасування районних рад у всіх містах України», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що вніс до парламенту України законопроект, який “покликаний зробити місцеві вибори справді вільними і демократичними, дати громадам самим, без втручання центральної влади сформувати органи самоврядування”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, Київрада ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради щодо зміни законодавства з метою ліквідації райрад у Києві.