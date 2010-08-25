Невідомі намагалися підпалити мечеть у Сімферополі

Невідомі намагалися підпалити ворота мечеті Сеїт Сеттар у Сімферополі й розмалювали їх образливими для кримських татар написами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Духовного управління мусульман Криму.

«Увечері 23 серпня невідомі особи кинули якусь горючу суміш на ворота і, мабуть, до цього написали на них образливі для кримських татар і мусульман вислови», - сказав він.

За його словами, сторож мечеті запобіг розповсюдженню вогню.

Мусульмани звернулися з приводу події до міліції.

Крім того, 23 серпня в Сімферополі на меморіалі жертвам депортації було виявлено напис «Крим український, а не татарський. Слава Україні!».