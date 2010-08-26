Литвин спішить заспокоїти рознервованих політиків

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент не ухвалить рішення про ліквідацію районних рад у Києві до початку місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Києві.

«Я повинен поспішити заспокоїти всіх, хто нервує з цього приводу (я маю на увазі політиків), що до моменту початку виборчої кампанії реалізувати звернення у правовій площині буде практично неможливо», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, це питання на перспективу, і коли воно буде реалізоване, важко сказати.

В.ЛИТВИН нагадав, що 11 вересня офіційно стартує кампанія по виборах до місцевих органів влади, які відбудуться 31 жовтня. «До цього часу внести зміни до закону про місто-герой Київ буде просто нереально», - сказав він.

При цьому, за словами голови ВР, вносити зміни у цей закон, коли вже йтиме виборча кампанія, буде недемократично. «Це буде новий привід для політичних збурень», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 25 серпня ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради України з проханням надати міській владі право самостійно вирішувати питання оптимізації владної вертикалі столиці.