Збройні сили не зроблять нічого, що завдасть шкоди своєму народу

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що Збройні сили України не будуть втягнуті у внутрішні конфлікти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Івано-Франківську.

“Політична еліта, якій народ шляхом виборів довірив право керувати державою, повинна вирішувати політичні питання таким чином, щоб не було зіткнень. Якщо політична еліта у змозі це робити, тоді, на мій погляд, вона відповідає вимогам часу, відповідає тому, чого від неї чекають люди”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Я б не хотів, щоб були спроби втягувати силові структури у вирішення тих питань, які повинні вирішуватись без силових структур. Що стосується Збройних сил, то вони готуються до захисту народу від зовнішніх загроз”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він підкреслив, що армія виконує завдання і в мирний час, допомагаючи громадянам у надзвичайних ситуаціях. “У Збройних силах є серйозний потенціал, для чого, власне, і готуються люди в погонах, і я можу сказати на цьому етапі, що Збройні сили не зроблять нічого такого, що завдасть шкоди своєму народу”, - наголосив міністр.