Єхануров візьме участь в роботі загальних зборів НАН України

5 травня о 10.00 прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ візьме участь в роботі загальних зборів Національної академії наук України (Інститут міжнародних відносин, вул. Мельникова, 36/1). Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМУ. 6 травня глава уряду відвідає Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни в с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області. Акредитація за телефонами – 256-75-81, 256-75-82.

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