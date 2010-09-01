Політолог: КС може повернути Януковичу права Кучми

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО сумнівається у можливості внесення восени змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Києві.

“Дуже сумніваюся у можливості знайти 300 голосів народних депутатів України у Верховній Раді України для серйозних змін до Конституції України”, - зазначив І.КОЛІУШКО.

За його словами, парламент може внести незначні зміни до Конституції, але навряд депутатам вдасться впровадити радикальні зміни, які пов’язані “з глобальним переділом влади”.

Експерт нагадав, що у Конституційному Суді України відкрито провадження у справі про неконституційність процедури внесення змін до Основного Закону у 2004 році. За його словами, тоді “дійсно було порушено кілька процедурних моментів”.

На думку І.КОЛІУШКА, якщо Конституційний Суд ухвалить рішення, що порушення були досить суттєвими, то даний закон має бути визнаний неконституційним, а це означає, що все законодавство має бути приведене у відповідність до положень Конституції в редакції 1996 року. За його словами, це, в основному, може стосувати повноважень уряду та низки органів виконавчої влади, які були утворені урядом. Експерт нагадав, що тією редакцією Основного Закону передбачено, що Президент України може без будь-яких пояснень відправляти прем’єр-міністра у відставку.

І.КОЛІУШКО зазначив, що “тоді ми повертаємося до моделі, яка була за часів КУЧМИ, коли Президент менше чи більше конфліктував із парламентом”.

За його словами, “для суспільства, для правової системи України було б добре, щоб рішення, яке прийме Конституційний Суд, було грамотно і повно обґрунтовано, щоб це не була знову втеча - щось сказали коротенько і сховалися, як в інших рішеннях Конституційного суду”.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність повернення до Конституції 1996 року.