Верховній Раді пропонують розігнати податкову міліцію

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) пропонує ліквідувати податкову міліцію.

Це передбачено законопроектом №7073 від 31 серпня 2010 року, автором якого є А.ГРИЦЕНКО, оприлюдненим на сайті Верховної Ради України.

Згідно з пояснювальною записці до законопроекту, Державна податкова адміністрація – це цивільна служба, яка не відноситься до правоохоронних структур, тому наявність податкової міліції в її складі не є логічною.

«Ліквідація податкової міліції сприятиме зменшенню кількості й оптимізації структури податкових і правоохоронних органів і, відповідно, зменшенню рівня корупції», - наголошується в пояснювальній записці.

Законопроект передбачає, що після ліквідації податкової міліції гарантії з пенсійного забезпечення її колишніх працівників і членів їх родин буде збережено згідно із законам «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб» і «Про пенсію за особливі заслуги перед Україною». Також передбачається збереження стажу роботи в податковій міліції для відповідних соціальних гарантій.