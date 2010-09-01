Екс-заступник Черновецького залишається в політиці?

Лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Христианської партії України Зорян ШКІРЯК не спростував вчорашню інформацію у ЗМІ щодо появи екс-заступника голови КМДА, депутата Київради 5-го скликання Валерія МІРОНОВА серед лідерів оновленої СХП.

У коментарі УНІАН З.ШКІРЯК, говорячи про майбутнє партії, заявив про наміри найближчим часом провести повну модернізацію і ребрендінг очолюваної ним партії.

«Зараз ми почали перереєстрацію членів СХП і підготовку до повної модернізації і ребрендінгу партії. Вже найближчим часом наша політична сила з`явиться абсолютно оновленою, зберігаючи при цьому і старі, перевірені часом й обставинами, кадри. Партія дійсно буде наповнена якісно новим професійним складом, у тому числі фахівцями у різних галузях економіки, правознавства, управління міським господарством, лідерами громадської думки, представниками наукової і культурної еліти і людьми, що мають стійку громадянську позицію. Усіма тими, хто реально бажає ствердитися і самореалізуватися в сучасному суспільстві», - зазначив З.ШКІРЯК.

Говорячи про можливість появи екс-заступника голови КМДА В.МІРОНОВА серед лідерів оновленої СХП, З.ШКІРЯК відзначив: «Я знайомий з Валерієм багато років і знаю його як справжнього професіонала та ефективного управлінця. Безумовно, через різні обставини Валерій МІРОНОВ не зміг цілком реалізувати свої програми і проекти на посаді заступника голови КМДА. Але я впевнений у тому, що його серйозний досвід управління великими підприємствами та абсолютно новий підхід до вирішення завдань буде корисний суспільству і на рівні столиці, і країні в цілому».

Голова СХП не підтвердив, але й не спростував інформацію щодо можливості В.МІРОНОВА бути серед лідерів партії після її ребредінгу. «Думаю, сьогодні ще рано говорити про конкретні персоналії у структурі майбутньої партії. Ми стоїмо на початку шляху, і попереду ще багато роботи. Скажу одне – з нами будуть гідні і відповідальні люди, професіонали своєї справи», - підсумував З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на VIІ позачерговому з`їзді Соціально-Християнської партії В.ШКІРЯКА було обрано головою СХП.

31 серпня окремі ЗМІ розповсюдили інформацію з посиланням на джерело у ГО «Новий Київ», що колишній заступник голови КМДА В.МІРОНОВ може стати одним із лідерів оновленої СХП.